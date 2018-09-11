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вторник, 11 сентября, 2018, 11:39 Мир
Посол США по вопросам религии посетит Украину, Польшу и Узбекистан

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек едет в Украину, Польшу и Узбекистан для встреч по защите религиозных и этнических групп, информирует Государственный департамент США.

Согласно сообщению, в Украине Браундбек намерен встретиться с представителями власти и религиозными лидерами, передает «Радио Свобода».

Впоследствии он должен посетить Польшу, где будет проходить конференция под эгидой ОБСЕ. Там Браунбек планирует обсудить «репрессивные меры против мирных членов этнических и религиозных групп». Кроме того, Государственный департамент сообщает, что посол посетит концентрационный лагерь Аушвиц, где примет участие в церемонии возложения венков и зажжения свечей.

В Узбекистане Браунбек собирается встретиться с высокопоставленными должностными лицами, чтобы обсудить «последние позитивные шаги Узбекистана относительно политики в отношении религиозной свободы» и призвать к законодательным реформам.

Вашингтон критиковал центральноазиатскую страну годами за политику в отношении свободы вероисповедания. В своем ежегодном отчете, обнародованном в январе, США выделили Узбекистан вместе с Таджикистаном и Туркменистаном, отметив, что в этих странах происходит систематическое нарушение религиозных свобод.

Перед этим США упоминали о физические нападения на верующих Украинской греко-католической церкви и «Свидетелей Иеговы», а также о нападении на еврейского журналиста.
СШАПольшарелигияУзбекистанУкраинановости мира
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2018-09-11 14:24 :55