Покушение на убийство Бабченко: Организатор Герман под присягой указал на заказчика

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что организатор покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман под присягой указал на заказчика.
Об этом Юрий Луценко сказал в интервью «Цензору».
«Герман, разобравшись в наших материалах, понял свое положение. И его адвокат предложил сделку со следствием. Мы на это пошли, и я лично принимал такое решение (которое потом было утверждено судом). По одной простой причине: господин Герман под присягой указал на заказчика этого дела, который давал Герману указание на финансирование и организацию теракта... На сегодняшний день мы знаем имена не только организатора и финансиста, но и заказчика. Это очень важно», – сказал Луценко.
Напомним, 29 мая в Киеве совепшено покушение на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Ему выстрелили в спину в его доме. Он умер в карете скорой по дороге в больницу.
Начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что сейчас наиболее вероятной версией убийства Аркадия Бабченко является его профессиональная деятельность.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве российского журналиста.
Международная федерация журналистов (IFJ) напомнила, что Бабченко был «яростным критиком» президента РФ и призвала начать расследование его убийства.
«Еще рано говорить о том, кто стоит за убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия
Бабченко в Киеве, но политические убийства являются одной из тактик, применяемых Россией для дестабилизации Украины», – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН.