Песни, танцы, молитвы: хасиды отпраздновали Новый год в Украине

В течение двух дней евреи-хасиды отмечали свой Новый год – Рош Ашана. Празднуют его в Умани, ведь здесь похоронен Раббин Нахман – главный пророк и основатель брацлавского хасидизма.

Фотографии с еврейского праздника опубликовало агентство EPA.

В этом году Украину посетили около 30 тысяч хасидов. С 9 по 11 сентября они праздновали наступление нового 5779 года. В течение праздника евреи радуются и танцуют на улицах.

На взгляд хасидов, этот праздник является днем сотворения мира и днем суда. В это время Господь смотрит, как человек провел прошлый год и решает, что с ним будет в следующем.

Господь записывает имена людей в три книги: с праведниками, грешниками и теми, кого нельзя отнести ни в одну, ни в другую категорию. Для последних Рош Ашана – шанс покаяться, получить прощение и заслужить более благоприятный год.

Еврейский Новый год празднуют с помощью шофара – специального музыкального инструмента, звуки которого помогают оглянуться назад и проанализировать свои поступки, чтобы не повторять ошибок и стать добрее к ближним. Шофар делают из бараньего рога для напоминания о сделанном Авраамом жертвоприношение Богу, когда он убил агнца вместо сына своего Исаака.

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