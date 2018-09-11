Песков прокомментировал обещание главы Росгвардии сделать из Навального отбивную

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение председателя Росгвардии Виктора Золотова, в котором тот вызвал основателя ФБК Алексея Навального на дуэль.

«Иногда с беззастенчивой клеветой можно бороться любыми способами. Когда был бессовестный поклеп, который является ни чем иным, как нарушением существующего законодательства, конечно, лучше такую клевету прекращать сразу», – сказал Песков журналистам, пишет «Медуза».

Отвечать на вопрос, допустимо для чиновника высокого уровня делать такие высказывания, Песков отказался. Он также подчеркнул, что в Кремле не рассматривают высказывания как физическую угрозу Навальному.

В своем видеообращении Виктор Золотов обвинил Навального во лжи из-за расследования ФБК о закупках продуктов для Росгвардии. Он предложил оппозиционеру устроить дуэль, пообещав «сделать из него хорошую сочную отбивную».

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