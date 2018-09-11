Отравление Скрипаля: британские СМИ узнали о еще четырех причастных россиян

В деле об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери фигурируют шестеро подозреваемых.

Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на источники в спецслужбах, пишет Европейская правда.

Четверка участников операции была нужна для того, чтобы следить за Скрипалем, пока, уже известные подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов наносили «Новичок» на дверную ручку.

«Они также были на случай, если что-то пошло не так, например, произошло ДТП», – говорится в материале.

Отмечается, что преступная группа из шести человек называлась в ГРУ кодовым словом «Чистильщики» (cleaners).

Напомним, британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что подозреваемые россияне являются офицерами ГРУ – военной разведки РФ. Полиция показала по записям камер наблюдения их детальный маршрут 3 и 4 марта в Лондоне и Солсбери.

Лидеры США, Франции, Германии и Канады заявили про «полную уверенность» в оценке Великобритании, что двое подозреваемых в отравлении в Солсбери являются сотрудниками Главного разведывательного управления РФ. Британия получила европейский ордер на арест россиян.

В МИД России заявили, что названные имена им неизвестны и заявили про «информационные манипуляции» со стороны Британии.

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