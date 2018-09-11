Олег написал завещание, – сестра Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает 120 дней, написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Об этом сестра режиссера Наталья Каплан сообщила в Facebook.

«Олег добавил, что постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции. И так, он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает», – отмечает Каплан.

Она рассказала, что в письме ей Сенцов пишет, что он уже не верит в счастливый конец всей этой истории». Состояние у него стабильно-тяжелое. «Ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия – это недостаток кислорода в органах, в основном в сердце и в мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием организма кислородом», – передает слова брата Каплан.

Как сообщалось, в понедельник адвокат украинского кинорежиссера Дмитрий Динзе, который побывал у него в минувшую пятницу, сообщил, что состояние Сенцова ухудшилось и «возможно, скоро его начнут кормить принудительно».

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, которого незаконно приговорили в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев – политзаключенных Кремля.

22 июня мать политзаключенного Людмила Сенцова направила на имя президента РФ прошение о помиловании сына. Из Кремля ответили, что Сенцов должен сам подать соответствующее ходатайство.

Однако режиссер категорически отказывается писать любые просьбы.

8 августа его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья Сенцова катастрофическое.

В целом в России и анексированном Крыму держат около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно осужденного в РФ к 12 годам колонии заключения за якобы шпионаж.

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