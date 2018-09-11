Официально: УЕФА открыл дело в отношении матча Лиги наций Чехия–Украина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально сообщил об открытии дисциплинарного дела после матча первого тура Лиги наций Чехия – Украина (1:2).

Как сообщает официальный сайт организации, расследование будет проведено как в отношении гостей, так и хозяев.

Хозяев поля обвиняют в задержке начала матча (поединок был перенесен на 15 минут из-за отсутствия света на стадионе), отсутствии стюардов и блокировании выходов.

Относительно Украины комитет рассмотрит поведение болельщиков, которые использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы и выбегали на поле.

Добавим, что дело будет рассмотрено в четверг, 27 сентября, текущего года.

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