О роспуске фракции «Самопомощь» официально объявили на заседании Киевсовета

Из-за несогласия с решениями руководства партии «Самопомощь» вчера, 10 сентября, самороспуск поддержали 18 из 22 членов фракции.

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что на заседании Киевсовета официально объявлено о самороспуске фракции «Самопомощь». Соответствующее заявление фракции обнародовал заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

По его словам, с этого момента, то есть после оглашения в сессионном зале заявления, решение фракции вступает в силу.

Напомним, исполнительный комитет «Объединение «Самопомощь» исключила депутатов Киевского городского совета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии.

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