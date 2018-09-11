О роспуске фракции «Самопомощь» официально объявили на заседании Киевсовета

Из-за несогласия с решениями руководства партии «Самопомощь» вчера, 10 сентября, самороспуск поддержали 18 из 22 членов фракции.
Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что на заседании Киевсовета официально объявлено о самороспуске фракции «Самопомощь». Соответствующее заявление фракции обнародовал заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
По его словам, с этого момента, то есть после оглашения в сессионном зале заявления, решение фракции вступает в силу.
Напомним, исполнительный комитет «Объединение «Самопомощь» исключила депутатов Киевского городского совета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии.