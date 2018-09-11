Нидерланды заявили о прекращении поддержки сирийских повстанцев – Асад «скоро победит»

Нидерланды отказались от поддержки повстанцев в Сирии и волонтерской организации «Белые каски», потому что войска президента Башара Асада «скоро победят».

Об этом объявили голландские министры, со ссылкой на Express пишет «Европейская правда».

Авиаудары начались накануне ожидаемого наступления России и Асада в провинции Идлиб – последний опорный пункт повстанцев в стране.

Шансы на то, что повстанческие силы смогут победить в гражданской войне, сейчас «крайне ограничены», говорится в письме, зачитанном министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком и министром внешней торговли Сигридом Каагом.

Нидерланды потратили 80 миллионов евро на программы в Сирии для поддержки «умеренных» антиправительственных групп во время гражданской войны, но они «не принесли ожидаемых результатов».

Поддержка повстанцев прекратится немедленно, но «Белые каски» будут финансироваться до декабря.

Однако Нидерланды продолжают оказывать поддержку сирийскому народу, стремятся к политическому урегулированию кризиса и поддерживают соседние с Сирией страны, пострадавшие от войны.

В последние годы Нидерланды выделили 25 млн евро на программу «несмертоносной помощи», в рамках которой 22 воинским группам предоставляли телефоны, униформу, оборудование и транспортные средства.

Они также предоставили 12,5 миллиона евро для гражданской спасательной службы, «Белых касок», и 14,8 млн евро на программу «Доступ к правосудию и обслуживание единства», которая поддерживает местные полицейские силы.

Справка IA ZIK.

Идлиб, последнее убежище для гражданских лиц и повстанцев, которые мигрировали из других районов Сирии, а также мощных джихадистских сил (около 10 000 боевиков), был поражен волной новых воздушных ударов России, которые начались 4 сентября.

Москва заявила, что договорилась с Анкарой про операцию против террористов группировки «Фронт ан-Нусра» в Идлибе с участием сил Асада. США также выступают за устранение террористов из региона и дали понять, что будут реагировать на наступление Асада и РФ, если в ходе него будет применено химическое оружие.

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