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вторник, 11 сентября, 2018, 9:48 Экономика
Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 11 сентября, укрепил официальный курс гривни на 6 копеек – до 28,2007 грн за доллар против 28,26498 грн за доллар в понедельник.

Такие данные обнародованы на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 28,2007 грн за доллар против 28,26498 грн за доллар в понедельник, гривны к евро установлен на уровне 32,6310 грн против 32,8298 грн накануне.
НБУкурс валютновости Украиныновости экономики
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2018-09-11 10:34 :27