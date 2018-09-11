Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 11 сентября, укрепил официальный курс гривни на 6 копеек – до 28,2007 грн за доллар против 28,26498 грн за доллар в понедельник.

Такие данные обнародованы на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 28,2007 грн за доллар против 28,26498 грн за доллар в понедельник, гривны к евро установлен на уровне 32,6310 грн против 32,8298 грн накануне.

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