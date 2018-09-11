Нардеп Крулько назвал количество нардепов, которые летают в Россию

Действительно есть депутаты, которые постоянно летают в Москву. Очевидно, что ограничение пассажирского сообщения с Россией им в этом не мешает.

Такое мнение выразил народный депутат Украины Иван Крулько в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Я лично не проверял такую информацию, но за теми слухами, которые распространяются в кулуарах парламента, примерно 50 народных депутатов Украины посещают Москву.

Что касается меня, то до начала войны с Россией, я посещал Москву только дважды. Но потом, когда начался процесс над Надеждой Савченко, ездил на все судебные заседания и об этом всякий раз отчитывался в парламенте. Я докладывал о том, что видел, и что происходит в России», – отметил Иван Крулько.

Депутат констатировал, что действительно есть депутаты, которые постоянно летают в Москву, и очевидно, что ограничения пассажирского сообщения им в этом не мешает.

«Вероятно, такие депутаты должны с кем-то общаться в России. В частности это яркие представители «пятой колонны», которые посещают РФ в политических или бизнесовых делах. Ведь всем известно о бизнесе в России, которое ведет даже руководство государства. Поэтому не удивительно, что их эмиссары посещают Москву, чтобы налаживать контакты», – предположил Иван Крулько.

Как сообщалось, украинцам назвали депутатов с землей и квартирами в России.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины разработало комплекс контрмер, в частности ограничения пассажирского сообщения с РФ, в ответ на действия РФ из-за препятствования судоходству в Азовском и Черном морях.

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