На Волыни завершили резонансное расследование в отношении торговли людьми

Следователи полиции завершили досудебное расследование по делу в отношении 26-летнего волынянина, который в 2016 году завербовал и переместил в Республики Беларусь девятерых граждан с целью трудовой эксплуатации.

В настоящее время прокуратурой области обвинительный акт по делу направлен в суд, – сообщили IA ZIK в СК ГУНП в области.

Напомним, в начале 2018 года работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно со следователями ГУНП в Волынской области и оперативно-розыскным отделом Луцкого пограничного отряда разоблачили незаконную деятельность 26-летнего волынянина, который в 2016 году завербовал и переместил в Республику Беларусь четырех волынян с целью принудительной трудовой эксплуатации.

Злоумышленника взяли под стражу и объявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. В общем полицейскими доказана причастность волынянина к незаконной трудовой эксплуатации в отношении девяти человек.

Материалы уголовного производства направлены в суд.

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