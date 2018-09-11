На Волыни заработает мобильное приложение по вызову полиции «My Pol»

На территории Волыни заработает мобильное приложение «My Pol», который позволяет вызвать полицию одной кнопкой смартфона.
Об этом IA ZIK сообщили в СК ГУНП в области.
Это мобильное приложение уже используют полиция и жители трех областей Украины – Черновицкой, Ивано-Франковской и Николаевской. Волынская область станет четвертым регионом, где заработает мобильное приложение «My Pol».
Как рассказал автор и разработчик мобильного приложения Дмитрий Подворчанский, целью создания и внедрения этого инструмента есть два основных критерия – не навредить полиции и лучше, быстрее и достоверно доставить информацию от людей к полиции.
После запуска приложения волыняне смогут вызвать полицию одной кнопкой смартфона.