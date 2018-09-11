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вторник, 11 сентября, 2018, 19:16 Регионы
На Волыни заработает мобильное приложение по вызову полиции «My Pol»

На территории Волыни заработает мобильное приложение «My Pol», который позволяет вызвать полицию одной кнопкой смартфона.

Об этом IA ZIK сообщили в СК ГУНП в области.

Это мобильное приложение уже используют полиция и жители трех областей Украины – Черновицкой, Ивано-Франковской и Николаевской. Волынская область станет четвертым регионом, где заработает мобильное приложение «My Pol».

Как рассказал автор и разработчик мобильного приложения Дмитрий Подворчанский, целью создания и внедрения этого инструмента есть два основных критерия – не навредить полиции и лучше, быстрее и достоверно доставить информацию от людей к полиции.

После запуска приложения волыняне смогут вызвать полицию одной кнопкой смартфона.
полицияВолынская областьсмартфоныновости Украины
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2018-09-11 21:08 :51