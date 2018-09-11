На Харьковщине неизвестные в масках захватили фермерское предприятие и устроили стрельбу

На Харьковщине неизвестные в масках с оружием ворвались на фермерское предприятие «СТРАТЕГ – АГРО» и устроили стрельбу.

Об этом сообщил в Фейсбуке активист партии «Национальный корпус» Даниил Яковлев.

«Фермерское предприятие «СТРАТЕГ – АГРО» в селе Занки Харьковской области, захватили непонятные личности в масках. Они находятся внутри, не впуская никого и не допуская работников к работе. На видео видно, как к людям в масках приехала подмога. Полиция бездействует. Одного полицейского ранили. Активисты Национального Корпуса вместе с местной общиной и работниками предприятия помогают изгнать бандитов, чтобы фермеры имели доступ к своим рабочим местам», – написал Д.Яковлев.



Его брат Кирилл Яковлев, который тоже находится на месте происшествия и ранен в комментарии IA ZIK рассказал о том, что там происходит.

«Директор фермерского предприятия обратился в Национальный корпус, чтобы приехали и помогли, потому что его предприятие захватили. Приехал Национальный корпус и вместе с местными жителями перекрыл вход и выход на предприятие, чтобы «титушки» его не покинули. Приехали молодчики в балаклавах и бронежилетах и начали по всем стрелять, есть раненые, поехали в больницу. Полицейский ранен, я тоже ранен.



Сейчас они находятся внутри – там около 100-150 человек с оружием. Полиция ничего не хочет делать, не вмешивается в ситуацию. Те, что сидят в середине, угрожают, что начнут всех расстреливать боевыми патронами», – сообщил К.Яковлев.

С его слов, полиция наблюдает и не вмешивается.

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