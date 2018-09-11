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вторник, 11 сентября, 2018, 8:33 События
На Донбассе обнаружены новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы

На востоке Украины обнаружена новейшая система радиоэлектронной борьбы, которая поступила на вооружение Вооруженных сил России в этом году, а также несколько других современных систем.

Об этом говорится в исследовании DFRLab, опубликованном на сайте bellingcat.

Недавно мониторинговая группа ОБСЕ опубликовала важное наблюдение, связанное с российскими системами радиоэлектронной борьбы на Донбассе: кадры четырех современных российских комплексов РЭБ, в том числе новейшего РБ109-А «Былина», который был впервые применен в ходе учений «Запад-2017» и поступил на вооружение Вооруженных сил (ВС) России только в этом году.

Хотя СММ ОБСЕ в Украине опубликовала результаты наблюдений только 11 августа, их беспилотник малой дальности наблюдал четыре российских системы РЭБ еще 28 июля. Неизвестно, почему ОБСЕ не публиковала результаты наблюдений в течение двух недель.

«28 июля в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 4 различные системы радиоэлектронной борьбы («Леер-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина» и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Репеллент - 1») у н. п. Чернухино (64 км на северо-запад от Луганска)», – сказано в сообщении.

Из четырех российских систем РЭБ, которые заметил беспилотник ОБСЕ 28 июля, только одна («Леер-3») ранее наблюдалась в Украине, а остальные три («Красуха-2», «Былина» и «Репеллент-1») ранее на востоке украины официально не наблюдались.

Система «Репеллент-1» была разработана в 2016 году. Эта система способна выводить из строя беспилотники на расстоянии 30-35 километров. В основном она предназначена для отражения массовых атак беспилотников.

«Российское решение разместить в Украине эту суперсовременную систему радиоэлектронной борьбы явно предназначенное для вывода из строя как нейтральных наблюдательных беспилотников СММ ОБСЕ, так и разведочных и вооруженных беспилотников украинских сил», – отмечается в статье.

«Красуха-2» сравнительно старше «репеллент-1» и «Былины». Она находится на вооружении ВС России с 2014 года. Эта система может глушить различные цели, в том числе беспилотники, ракеты и радары самолетов, на расстоянии в сотни километров.

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«Былина» – самая современная система РЭБ, замеченная ОБСЕ. Ее представили публике только в прошлом году и до сих пор наблюдали только на учениях «Запад-2017». Сообщается, что эта система использует (или будет использовать после окончания разработки) «возможности искусственного интеллекта на основе машинного обучения» для расстановки приоритетов и подавления электронных сигналов.

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Фотография выше – одно из немногих известных изображений системы «Былина», поскольку она не была сфотографирована или снята на видео во время учений «Запад-2017». Это фото было взято из отчета 2017 года относительно средств радиоэлектронной борьбы в Вооруженных силах России.

Еще одна система, недавно замеченная ОБСЕ, ранее уже наблюдалась на Донбассе. Это «Леер-3» – высокотехнологичная российская система, способная вносить хаос в работу телекоммуникационных систем.

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Эта система была сфотографирована в Донецке еще в 2016 году, о чем сообщали представители Украины в ОБСЕ. БЛА «Орлан-10», которыми оснащен комплекс «Леер-3», неоднократно сбивали в небе над Донбассом. Эти беспилотники производятся в Санкт-Петербурге и не применяются нигде в Вооруженных силах Украины.

Эта находка подчеркивает усиление попыток России предотвратить мониторинг конфликта в Украине с беспилотников. Также это еще одно доказательство участия российских военных в конфликте на территории Украины и попыток скрыть это участие.

За последние четыре года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине наблюдала и фотографировала разные российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне конфликта. Известно, что эти системы применялись против беспилотников СММ, что ограничивало возможности мониторинговой группы по наблюдению за нарушениями Минских соглашений.

СММ ОБСЕ в Украине неоднократно сообщала о попытках заглушить их беспилотники, которые наблюдали нарушение Минских соглашений на неподконтрольной украинской власти территории.

 
Россиявойна в Донбассеновости Украинырадиоэлектронное оружие
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2018-09-11 10:34 :00