На Азовское море перебросили два бронекатера, – Мининфраструктуры

С сегодняшнего дня, 11 сентября, в акватории Азовского моря будут работать два бронекатера. Они усилят охрану в пределах Бердянского морского порта.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

«С сегодня, с 07.15 утра, в акватории Бердянского морского порта, уже несут службу два бронекатера, «Лубны» и «Кременчуг», – пишет он.

Он добавил, что оба катера спустили, чтобы усилить присутствие украинских войск в акватории Азовского моря и чтобы не допустить незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, которые следуют до Мариупольского и Бердянского морских торговых портов.

Напомним, недавно Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в четверг, 6 сентября, утвердил меры для защиты национальных интересов в акваториях Азовского и Черного морей.

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