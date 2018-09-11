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вторник, 11 сентября, 2018, 15:38 Общество
Минсоцполитики сообщило, когда «пакеты малыша» поступят в регионы

В областные центры «пакеты малыша» будут доставлять в два этапа: первый транш запланирован на 10-15 сентября, второй – на 16-30 сентября.

Об этом со ссылкой на Минсоцполитики передает УНН.

Известно, что до конца месяца пособие будет уже почти во всех областях страны.

«Первая доставка помощи «пакет малыша» до регионов пройдет с 10 по 15 сентября 2018 года. Вторая доставка – с 16-ого по 30 сентября 2018 года», – сообщает Минсоцполитики.

В министерстве отмечают, что по состоянию на 10 сентября 2018 года 22 государственные областные администрации подписали проектные соглашения с Управлением ООН по обслуживанию проектов о предоставлении при рождении ребенка единовременной натуральной помощи «пакет малыша». Продолжается процесс заключения проектных соглашений с Донецкой, Ивано-Франковской и Луганской ОГА.

Напомним, программа, которой введено предоставление единовременной натуральной помощи «пакет малыша» семьям, в которых родился ребенок стартовала 1 сентября.
Министерство социальной политикидетиновости Украины
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