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вторник, 11 сентября, 2018, 12:42 События
МИД – ради освобождения политзаключенных – в очередной раз призвал мир усилить давление на Россию

Министерство иностранных дел Украины призывает мир усилить давление на Россию для освобождения украинских политзаключенных, которые прибегли к голодовке и рискуют жизнью.

Соответствующее заявление пресс-секретарь МИД Марьяна Беца обнародовала в Twitter.

«177 дней голодает Владимир Балух. 121 – Олег Сенцов. Призываем партнеров усилить давление на РФ для их освобождения», – заявила она.

Как известно, Россия удерживает десятки украинцев за решеткой и не реагирует ни на их голодовку, ни на призывы украинской власти и мировой общественности освободить политзаключенных.
МИДОлег СенцовполитзаключенныеВладимир Балухновости Украины
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2018-09-11 14:23 :55