Львовщина получила еще 15 млн грн на завершение реконструкции перинатального центра

На продолжение работ по реконструкции Львовского областного клинического перинатального центра (II пускового комплекса), согласно правительственному постановлению, в 2018 году из общего фонда государственного бюджета областному бюджету предусмотрена субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий в сумме 30 млн грн, из которых на сегодня получено 15,1 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА.

Указанные средства были перечислены управлению капитального строительства облгосадминистрации как главному распорядителю средств.

Также поступили средства из государственного бюджета и перечисленные департаменту здравоохранения облгосадминистрации, главному распорядителю средств, на замену лифтов в лечебном учреждении «Западноукраинский специализированный детский медицинский центр» в сумме 1,3 млн грн из предусмотренных 2,7 млн грн годовых назначений.

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