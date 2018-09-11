Легендарный украинский самолет-гигант поразил новым рекордом

Известный самолет Ан-225 «Мрия» украинского производства установил новый впечатляющий рекорд.

Про рекордный по расстоянию полет из Украины до тихоокеанского побережья США на личной странице в Facebook рассказал летчик Виталий Трубников.

«Сегодня экипаж украинского самолета Антонов Ан-225 «Мрия» выполнил беспосадочный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье США в Международный аэропорт Окленда продолжительностью 13 часов на расстояние 9800 км», – отметил Трубников, добавив к своему посту снимки самолета, который идет на посадку в США.

Далее, по словам летчика, борт ожидают на Гавайях и острове Гуам.

Напомним, Ан-225 создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор «Мрия» остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом.

Украинский гигант – владелец более двух сотен мировых рекордов. Самолет способен поднять в воздух 250 тонн груза, размах его крыльев – почти 90 метров.

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