live
Aнонси
Анонс програми DROZDOV
Анонс програми DROZDOV
11 сентября, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
11 сентября, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
11 сентября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 11 сентября, 2018, 9:06 Экономика
Легендарный украинский самолет-гигант поразил новым рекордом

Известный самолет Ан-225 «Мрия» украинского производства установил новый впечатляющий рекорд.

Про рекордный по расстоянию полет из Украины до тихоокеанского побережья США на личной странице в Facebook рассказал летчик Виталий Трубников.

ÐÐµÐ³ÐµÐ½Ð´Ð°ÑÐ½Ð¸Ð¹ ÑÐºÑÐ°ÑÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ Ð»ÑÑÐ°Ðº-Ð³ÑÐ³Ð°Ð½Ñ Ð²ÑÐ°Ð·Ð¸Ð² Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð¼ ÑÐµÐºÐ¾ÑÐ´Ð¾Ð¼

«Сегодня экипаж украинского самолета Антонов Ан-225 «Мрия» выполнил беспосадочный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье США в Международный аэропорт Окленда продолжительностью 13 часов на расстояние 9800 км», – отметил Трубников, добавив к своему посту снимки самолета, который идет на посадку в США.

Далее, по словам летчика, борт ожидают на Гавайях и острове Гуам.

Напомним, Ан-225 создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор «Мрия» остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом.

Украинский гигант – владелец более двух сотен мировых рекордов. Самолет способен поднять в воздух 250 тонн груза, размах его крыльев – почти 90 метров.

Читайте также: «Мрию» удалось посадить в песчаную бурю, - видео из кабин пилота
новости Украиныновости экономикиАнтонов Ан-225 Мрия
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-11 10:34 :46