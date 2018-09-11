Эрдоган заявил, что ситуация в Сирии стала критической

Ситуация в Сирии вновь становится критической: режим Асада вместе с союзниками Россией и Ираном готовят большое наступление на северо-западный регион Идлиб. Следовательно, Турция стягивает технику на границу.

Об этом пишет «Европейская правда».

«Сирийский народ нельзя бросать на произвол судьбы перед Асадом. Наступление сил Асада на Идлиб направлено не на борьбу с терроризмом, а на устранение любой формы оппозиции. Наступление на Идлиб повлечет гуманитарные риски и угрозы безопасности Турции и Европы в целом», – заявил Эрдоган.

Турция продолжает перебрасывать военную технику на границу с Сирией. Очередная колонна с бронетехникой прибыла в приграничную турецкую провинцию Килис. Бронетехника стянутая из разных районов Турции для укрепления обороноспособности приграничных частей.

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