live
Aнонси
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
11 сентября, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
11 сентября, вторник
Ірина Садов‘як, головний лікар НДСЛ «Охматдит» у програмі «Hard з Влащенко»
Ірина Садов‘як, головний лікар НДСЛ «Охматдит» у програмі «Hard з Влащенко»
12 сентября, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 11 сентября, 2018, 20:07 Мир
Эрдоган заявил, что ситуация в Сирии стала критической

Ситуация в Сирии вновь становится критической: режим Асада вместе с союзниками Россией и Ираном готовят большое наступление на северо-западный регион Идлиб. Следовательно, Турция стягивает технику на границу.

Об этом пишет «Европейская правда».

«Сирийский народ нельзя бросать на произвол судьбы перед Асадом. Наступление сил Асада на Идлиб направлено не на борьбу с терроризмом, а на устранение любой формы оппозиции. Наступление на Идлиб повлечет гуманитарные риски и угрозы безопасности Турции и Европы в целом», – заявил Эрдоган.

Турция продолжает перебрасывать военную технику на границу с Сирией. Очередная колонна с бронетехникой прибыла в приграничную турецкую провинцию Килис. Бронетехника стянутая из разных районов Турции для укрепления обороноспособности приграничных частей.
РоссияТурцияСирияновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-11 21:08 :50