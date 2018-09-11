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вторник, 11 сентября, 2018, 10:27 Мир
Эрдоган предупредил о гуманитарной катастрофе в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о гуманитарной катастрофе в случае, если сирийская правительственная операция в удерживаемой повстанцами провинции Идлиб продлится.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Wall Street Journal.

В статье Эрдогана, опубликованной 11 сентября, он призвал международное сообщество действовать, иначе «всему миру придется заплатить цену».

Напомним, свыше 30,5 тысячи жителей северо-западной Сирии покинули свои дома из-за бомбардировок сирийских правительственных сил и союзников.
СирияРеджеп Тайип Эрдоганновости мирагуманитарная катастрофа
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2018-09-11 10:34 :05