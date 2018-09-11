Экс-министр финансов признался, что хотел ликвидировать «ПриватБанк»

Государство предстало перед достаточно сложным выбором – ликвидировать «ПриватБанк» или национализировать его. Уже тогда было понятно, что на национализацию и докапитализацию банка придется выплатить довольно большую сумму.

Об этом в эфире интеллектуально-политического ток-шоу «Игра в классику» с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK рассказал министр финансов Украины (в 2016-2018 годах) Александр Данилюк.

Он подчеркнул, что действительно 55% украинских банков находятся в государственной собственности. Однако его позиция состояла в том, что Минфин должен разработать стратегию, согласно которой за следующие 5 лет этот показатель должен был уменьшиться хотя бы до 25%.

«Но давайте все же вернемся к «ПриватБанку». Я был инициатором его национализации? Ни в коем случае. Я министр финансов и мне абсолютно хватает чем заниматься. Хватает проблем, хватает задач», – уверяет чиновник.

Он объясняет, что приватизация «Привата» была связана с тем, что в украинской банковской сфере был один крупнейший банк, представлял собой бомбу, которая могла взорваться в любой момент.

«И регулятор – Национальный банк, который отвечает за стабильность банковской системы, понимал, что с этим банком нужно что-то делать. Здесь наша общая ответственность, ведь если этот банк обанкротится, это будет иметь огромное влияние на банковскую и финансовую системы», – рассказывает Александр Данилюк.

Поэтому тогда была общая позиция тогдашнего министра финансов и Национального банка, что эту проблему не стоит скрывать от общества, а просто ее решить.

«Или акционеры банка дофинансируют его, чтобы он стал стабильным. Тогда все чувствуют, что мы решили проблему. Или же Национальный банк должен выполнить свою функцию и вывести «ПриватБанк» с рынка. Уже тогда возникает вопрос, что будет с этим банком – или он будет выведен с рынка и ликвидирован, или он будет национализирован», – объясняет экс-министр финансов.

Он подчеркнул, что это был очень сложный выбор, ведь было понятно, что придется выплатить из государственного бюджета довольно внушительную сумму.

«Мы вложили около 6 миллиардов долларов в этот банк. Я говорил, что при таких обстоятельствах банк нужно ликвидировать. Ведь расходы на национализацию будут намного больше и риски будут намного больше. Но из соображений стабильности было принято решение о национализации», – говорит эксперт.

По его словам, сегодня все прошло успешно и «ПриватБанк» нормально функционирует, но остается вопрос 6 миллиардов, которые вложило государство. Их нужно вернуть.

«Во-первых, это можно сделать за счет судебных исков. А во-вторых, благодаря его приватизации», – заверил Данилюк.

Напомним, Высокий суд Лондона 5 дней слушал дело о выводе из «Приватбанка» 2 миллиардов долларов.

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