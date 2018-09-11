live
Aнонси
Анонс програми DROZDOV
Анонс програми DROZDOV
11 сентября, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
11 сентября, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
11 сентября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 11 сентября, 2018, 16:59 Экономика
Экс-министр финансов признался, что хотел ликвидировать «ПриватБанк»

Государство предстало перед достаточно сложным выбором – ликвидировать «ПриватБанк» или национализировать его. Уже тогда было понятно, что на национализацию и докапитализацию банка придется выплатить довольно большую сумму.

Об этом в эфире интеллектуально-политического ток-шоу «Игра в классику» с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK рассказал министр финансов Украины (в 2016-2018 годах) Александр Данилюк.

Он подчеркнул, что действительно 55% украинских банков находятся в государственной собственности. Однако его позиция состояла в том, что Минфин должен разработать стратегию, согласно которой за следующие 5 лет этот показатель должен был уменьшиться хотя бы до 25%.

«Но давайте все же вернемся к «ПриватБанку». Я был инициатором его национализации? Ни в коем случае. Я министр финансов и мне абсолютно хватает чем заниматься. Хватает проблем, хватает задач», – уверяет чиновник.

Он объясняет, что приватизация «Привата» была связана с тем, что в украинской банковской сфере был один крупнейший банк, представлял собой бомбу, которая могла взорваться в любой момент.

«И регулятор – Национальный банк, который отвечает за стабильность банковской системы, понимал, что с этим банком нужно что-то делать. Здесь наша общая ответственность, ведь если этот банк обанкротится, это будет иметь огромное влияние на банковскую и финансовую системы», – рассказывает Александр Данилюк.

Поэтому тогда была общая позиция тогдашнего министра финансов и Национального банка, что эту проблему не стоит скрывать от общества, а просто ее решить.

«Или акционеры банка дофинансируют его, чтобы он стал стабильным. Тогда все чувствуют, что мы решили проблему. Или же Национальный банк должен выполнить свою функцию и вывести «ПриватБанк» с рынка. Уже тогда возникает вопрос, что будет с этим банком – или он будет выведен с рынка и ликвидирован, или он будет национализирован», – объясняет экс-министр финансов.

Он подчеркнул, что это был очень сложный выбор, ведь было понятно, что придется выплатить из государственного бюджета довольно внушительную сумму.

«Мы вложили около 6 миллиардов долларов в этот банк. Я говорил, что при таких обстоятельствах банк нужно ликвидировать. Ведь расходы на национализацию будут намного больше и риски будут намного больше. Но из соображений стабильности было принято решение о национализации», – говорит эксперт.

По его словам, сегодня все прошло успешно и «ПриватБанк» нормально функционирует, но остается вопрос 6 миллиардов, которые вложило государство. Их нужно вернуть.

«Во-первых, это можно сделать за счет судебных исков. А во-вторых, благодаря его приватизации», – заверил Данилюк.

Напомним, Высокий суд Лондона 5 дней слушал дело о выводе из «Приватбанка» 2 миллиардов долларов.
ПриватбанкИгра В Классикуновости Украиныновости экономики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-11 17:50 :28