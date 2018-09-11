Экономист представительства Мирового банка: Украина получает средства исключительно под реализацию реформ

Несмотря на критику, за последние три года Украина приняла такое количество реформ, которое не принимала в течение всех двадцати лет.

На этом отметила экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Как правило, все средства, которые иностранные партнеры предоставляют Украине идут под реформы. То есть, это средства, которые направляются частично в бюджет, частично – на усиление резервов Национального банка, но все они отдаются Украине только после того, как Верховной Радой принимается определенный пакет реформ, который подписывает Президент», – объяснила Анастасия Головач.

Эксперт подчеркнула, что несмотря на критику, за последние три года Украина приняла такое количество реформ, которое не принимала в течение всех двадцати лет.

«Понятно, что граждане Украины заплатили слишком высокую цену, чтобы страна сегодня была именно в этой точке. Поэтому несправедливо говорить, что за последние годы в государстве ничего не произошло. Очень сложно представить еще какую-то страну, кроме нашей, где бы за один год принялась историческая пенсионная и медицинская реформы, а также реформа Высшего антикоррупционного суда», – отметила экономист представительства Всемирного банка в Украине.

По мнению эксперта, хорошая новость в том, что уже в течение трех лет экономика действительно растет. А вот плохая новость – что темпы этого роста являются абсолютно недостаточными, сравнивая с темпами падения в результате кризиса.

«Во время кризиса экономика Украины упала на 16%, тогда как суммарные темпы роста за последние годы составляют 7%. Поэтому государству нужно продолжить развитие в таком направлении. Ведь именно поэтому международные партнеры Украины не прекращают принимать дополнительные пакеты реформ, под которые они готовы оказывать помощь правительству», – объяснила Анастасия Головач.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза окончательно утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

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