Экономист описал негативные последствия от повышения «минималки» до 4200 грн

Нет разницы, какой является минимальная заработная плата, если бизнесмен не может зарабатывать столько, чтобы ее выплачивать.
Такое мнение выразил экономист Виктор Скаршевский в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.
«Понятие заработной платы в экономике – это абсолютно административный предохранитель. Ведь, по большому счету, нет разницы, какой является минимальная заработная плата, если бизнесмен не может зарабатывать столько, чтобы ее выплачивать. Поэтому минимальная заработная плата – это вовсе не социальный стандарт», – пояснил Виктор Скаршевский.
Экономист отметил, что социальным стандартом является прожиточный минимум, к которому привязана минимальная пенсия и другие соцвыплаты. Тогда как до минимальной заработной платы привязаны доходы в Пенсионный фонд, и таким образом власть пытается пополнить пенсионную казну.
«Рост «минималки» также влияет на уменьшение количества субсидий, то есть таким образом власть пытается экономить и на льготах. К тому же в 2017 году минимальную зарплату отвязали от минимальной пенсии, однако привязали к штрафам за неофициальное трудоустройство.
И теперь, если бизнесмен не допускает проверку относительно официального трудоустройства своих подчиненных, он должен заплатить штраф в размере тысячи минимальных заработных плат. И именно для этого властям необходимо повышение минимальной зарплаты», – считает Виктор Скаршевский.
Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что в этом году власть примет решение о повышении минимальной заработной платы до почти 4200 грн.