ДТП с Hummer: полиция Киева завершила расследование

Полиция Киева завершила расследование дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в котором водитель Hummer насмерть сбил девочку на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Следователи направляют материалы уголовного производства в прокуратуру для утверждения обвинительного акта.

Напомним, 24 июля в Печерском районе Киева Кирилл Островский насмерть сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия.

Действия водителя квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Водителя Hummer Островского взяли под стражу. Решением суда 23-летнему подозреваемому избрана содержание под стражей до 21 сентября 2018 года. Также суд отметил, что Островский арестован без права залога

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.