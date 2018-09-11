Донецкой фильтровальной станции восстановили электроснабжение, - ГСЧС

На Донецкой фильтровальной станции завершили ремонт трансформатора. Запуск ДФС в работу планируют на завтра, 12 сентября.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Донецкой области.

«11 сентября ремонтные работы трансформатора завершены. Запуск Донецкой фильтровальной станции планируется на 12 сентября», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 сентября в 19:00 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что из-за повреждения воздушной линии электропередач произошло обесточивание и остановка ДФС (вероятно, в следствии сильного ветра), которая расположена в Ясиноватском районе, в так называемой «серой зоне».

В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение Авдеевки, где живет 22 тысячи человек.

7 сентября при обследовании территории было обнаружено обрыв проводов высоковольтной линии 110 кВ «Макеевская – Авдеевский коксохимзавод № 2» и неисправность трансформатора на временно неподконтрольной украинской власти территории. Поврежденную ЛЭП было отремонтировано еще 7 сентября, но запустить станцию не удалось через поврежденный трансформатор.

С 8 сентября года подача питьевой воды населению осуществлялась почасово из запасов резервуара емкостью 4000 куб. м, расположенного на территории города. В целом Главным управлением был осуществлен подвоз питьевой воды для жителей города. Авдеевка в количестве 12 тыс. л и технической воды 18 тыс. л. Коммунальной службой города (КП «СЕЗ») осуществлен подвоз технической воды в общем количестве 12 тыс. л.

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