live
Aнонси
Ірина Садов‘як, головний лікар НДСЛ «Охматдит» у програмі «Hard з Влащенко»
Ірина Садов‘як, головний лікар НДСЛ «Охматдит» у програмі «Hard з Влащенко»
12 сентября, среда
Володимир Горянський, народний артист України у програмі «Перші Другі»
Володимир Горянський, народний артист України у програмі «Перші Другі»
12 сентября, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
13 сентября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 11 сентября, 2018, 22:42 События
Дело Зайцевой: Суд повторно поручил установить местонахождение нарколога

Судья Киевского райсуда Виктор Попрас во вторник повторно обязал полицию установить местонахождение и доставить в суд специалиста наркоцентра Елену Федирко, которая брала анализы у обвиняемой Елены Зайцевой сразу после ДТП, произошедшего 18 октября 2017 года в центре Харькова и в результате которого погибло шесть человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Решение суда относительно розыскных действий полиция будет выполнять повторно. Кроме того, сегодня по ходатайству защиты обвиняемого к материалам дела приобщили видео осмотра водителя Lexus (А.Зайцевой – ИФ) врачом-наркологом», – сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следующее заседание суда назначено на 18 сентября.

Напомним, Киевский райсуд Харькова дал разрешение на обыск в ООО «Транстур», где училась фигурантка резонансного ДТП Елена Зайцева, а также на арест изъятого имущества, которое может быть доказательством в суде.
полицияХарьковсудЕлена Зайцевановости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-11 23:51 :03