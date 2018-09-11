Дело Зайцевой: Суд повторно поручил установить местонахождение нарколога

Судья Киевского райсуда Виктор Попрас во вторник повторно обязал полицию установить местонахождение и доставить в суд специалиста наркоцентра Елену Федирко, которая брала анализы у обвиняемой Елены Зайцевой сразу после ДТП, произошедшего 18 октября 2017 года в центре Харькова и в результате которого погибло шесть человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Решение суда относительно розыскных действий полиция будет выполнять повторно. Кроме того, сегодня по ходатайству защиты обвиняемого к материалам дела приобщили видео осмотра водителя Lexus (А.Зайцевой – ИФ) врачом-наркологом», – сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следующее заседание суда назначено на 18 сентября.

Напомним, Киевский райсуд Харькова дал разрешение на обыск в ООО «Транстур», где училась фигурантка резонансного ДТП Елена Зайцева, а также на арест изъятого имущества, которое может быть доказательством в суде.

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