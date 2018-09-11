Дело рюкзаков: Владелец фирмы, которая занималась пошивом, пошел на сделку со следствием

Во время заседания Червонозаводского райнного суда Харькова по делу о закупке рюкзаков для Национальной гвардии обвиняемый Владимир Литвин, владелец фирмы, которая занималась пошивом рюкзаков, признал вину и заявил о готовности возместить ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Во время заседания прокурор по делу сообщил, что в 2014 году Литвин начал швейный бизнес и ему предложили пошить рюкзаки для Нацгвардии, всего планировалось изготовить 6 тыс. рюкзаков. Как сообщается, рюкзаки изготавливаются из полиэстера, хотя согласно договору должны были использовать нейлон. Цену рюкзака установили на уровне 2 899 гривен, тогда как рыночная цена составляла 930 гривен.

«Разница (в цене за рюкзаки, – ред.) – свыше 4 млн. Это размер ущерба государству», – заявил прокурор.

По словам судьи по делу Виктора Ежова, в суд поступило соглашение о признании Литвином вины, соответствующее соглашение Литвин заключил с прокурором. Сообщается, что соглашение предусматривает один год условного наказания и возмещения убытков на сумму 4,8 млн гривен.

На данный момент суд удалился принимать решение о том, утверждать ли эту сделку. Как ожидается, решение будет принято после 18:00.

Отметим, фигурантами «дела рюкзаков» также является сын министра внутренних дел Александр Аваков, а также экс-заместитель главы МВД Сергей Чеботарь.

Напомним, ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла расследование по «делу рюкзаков» относительно Александра Авакова и Сергея Чеботаря, объяснив это тем, что они не знали о плохом качестве рюкзаков.

Центр противодействия коррупции оспаривает данное решение в суде, очередное заседание назначено на 17 сентября.

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