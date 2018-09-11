Делегация США на конференции ОБСЕ призвала Россию освободить Сенцова

Соединенные Штаты призвали Россию освободить украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова.

Об этом заявил глава американской делегации Майкл Козак на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посвященной правам человека.

«Делегация Соединенных Штатов призывает освободить режиссера Олега Сенцова и других граждан Украины, которых удерживает Россия за их мирную оппозицию оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины», – говорится в заявлении миссии США в ОБСЕ.

Соединенные Штаты подчеркнули, что Россия должна немедленно освободить политзаключенных.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, который держит голодовку 120 дней, написал завещание на свое творчество в случае смерти.

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