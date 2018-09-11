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вторник, 11 сентября, 2018, 15:54 Мир
Британская разведка завербовала россиянина, чтобы разоблачить исполнителей атаки в Солсбери

Русских военных агентов, которые хотели убить экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, обнаружили благодаря новоиспеченному российскому шпиону, которого завербовала британская разведка MI6 в Риме.

Об этом сообщают источники в разведке, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Express.

Названного Аполлоном шпиона РФ завербовал агент MI6, который сначала представлялся арт-дилером, через несколько недель после атаки в Солсбери.

Человек, который сотрудничает с британцами, имел должность в посольстве России в Риме, однако его реальная работа заключалась в сборе секретной информации о НАТО.

Недавно отставной агент MI6 заявил, что Аполлона доставили в Британию в начале апреля и допросили.

Он предоставлял офицерам секретной разведки «широкий спектр рутинной и конфиденциальной информации» о масштабной шпионской сети в Москве.

Британская прокуратура на прошлой неделе заявила, что подозреваемые сотрудники ГРУ РФ Александр Петров и Руслан Боширов наносили «Новичок» на дверную ручку дома Скрипалей. Аполлон также назвал их настоящие имена.

Хотя Петров и Боширов были идентифицированы на более ранних стадиях расследования, соответствующие сообщения появились только на прошлой неделе – в связи с секретностью расследования и с тем, что Британия получала европейский ордер на арест россиян.

«Мы знаем, что они были в Германии, Франции неоднократно и в Нидерландах. Петров раньше посещал только Великобританию. Идея заключалась в том, чтобы увидеть, не оставят ли они Россию после Солсбери. Мы были готовы», – рассказал источник.

«Мы сообщили восьми странам, но в это время было принято решение не распространять красные уведомления «Интерпола», поскольку некоторые страны публикуют их», – отметил собеседник.

Напомним, британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрилей в Солсбери.

В МИД России заявили, что названные имена им неизвестны и заявили про «информационные манипуляции» со стороны Британии.

По данным СМИ, в деле об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери фигурируют шестеро подозреваемых россиян.
РоссияВеликобританияСолсбериновости мира
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2018-09-11 17:50 :57