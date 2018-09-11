Бренд Ukraine NOW должен стать лицом Украины на мировых рынках, – А. Биденко

7 сентября государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко выступил на III Форуме креативных индустрий, который прошел в Киеве в НСК «Олимпийский». Во время панельной дискуссии «Брендинг и позиционирование страны – что еще не так?» он рассказал о возможностях, которые открывает использование единого бренда Ukraine NOW для продвижения украинских товаров и услуг на международных рынках.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства информационной политики.

«Есть большие рынки туризма, инвестиций, экспорта, обмена образованием, на которые Украина постепенно выходит как полноценный игрок. И не имея своего лица, не имея единого голоса, мы теряем. То что мы сейчас пытаемся сделать с брендом Ukraine NOW – это зайти на рынки с одной оберткой, с одним лицом продукта», – отметил А. Биденко.

В панельной дискуссии также приняли участие Ирина Кузнецова, официальный представитель Cannes Lions в Украине, директор группы DIALLA Communications; Татьяна Жданова, руководитель рабочей группы проекта «Туристический бренд Украины» в 2013-2014 гг., координатор проекта «Новая мифология Украины»; Павел Вржещ, совладелец и креативный директор агентства Banda, и Дмитрий Барсуков, СЕО Young & Rubicam Ukraine.

Напомним, 3 сентября 2018 года в Киеве в Мыстецком арсенале состоялся форум «Перспективы брендинга Ukraine NOW в проектах креативных индустрий», организованный Министерством информационной политики Украины вместе с командой Ukrainian Fashion Week.

10 мая 2018 года Кабинет Министров Украины одобрил бренд Ukraine NOW, разработанный украинским агентством Banda в рамках работы Комиссии по вопросам популяризации Украины при Министерстве информационной политики.

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