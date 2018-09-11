Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе погиб украинский защитник

На протяжении минувших суток российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск. Трижды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Маерск, Шумы, Южное, Павлополь, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкине», - говорится в сообщении.

Из минометов 120-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, из минометов 82-го калибра – вблизи Крымского. Позиции защитников Водяного оккупанты накрыли минометным огнем обоих калибров.

В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено, четверо ранены.

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