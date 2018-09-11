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вторник, 11 сентября, 2018, 17:23 Политика
Бандитские группировки типа «братьев Аврамовых» уходят в прошлое – политолог

Бандитские группировки типа «братьев Аврамова» уходят в прошлое.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал экс-нардеп и политический деятель Украины Владимир Цыбулько, комментируя ситуацию вокруг рынка «7-й километр» и выборов в Малиновский ОТГ в Одесской области, информирует издание «Апостроф».

Напомним, что уроженцы Одесской области братья Иван и Сергей Аврамов –близкие соратники Юрия Иванющенко, более известного как Юра Енакиевский, входивший в так называемую «семью» Януковича. Во время президентства последнего Иван Аврамов стал главным «смотрящим» по Одесской области. Тогда же структуры Иванющенко-Аврамова силой забрали часть рынка «7 км», назначив к тому же его директором своего человека. Это дало им возможность перевести все финансовые потоки в «семью» Януковича. После Революции Достоинства Аврамовы спрятались от правосудия в Москве. Находясь за пределами Украины, братья Аврамовы пытались вернуть часть влияния в Одесской области с помощью махинаций на выборах главы Таировского поселкового совета.

По мнению Владимира Цыбулько, после того, как общественники из «Ради громадської безпеки» приняли активное участие в противостоянии в Таировской ОТГ и даже позволили себе откровенно «кошмарить» подручных Аврамовых в Таирово, стало понятно о «конце эпохи Аврамовых».

«Добило» клан Аврамовых недавнее решение двух инстанций суда по «7 км», которое забило один из последних гвоздей в крышку гроба для некогда сильнейшей группировки в Одесской области. Более того, последние победы в судах над Аврамовыми заложили фундамент для возвращения промтоварного рынка законным владельцам.

 
бандитыОдесская областьвыборыбандитские группировкибратья Аврамовы
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2018-09-11 17:50 :21