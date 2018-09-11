Андрей Ильенко уверен – любая экономическая логика отношений с РФ завершилась в 2014 году

Россия ведет войны против Украины на разных площадках. Их стратегическая цель – демонтировать украинскую государственность.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Андрей Ильенко.

Политик убежден, что любая экономическая логика в отношениях с РФ завершилась в начале 2014 года, когда началась агрессия против Украины.

«С того момента невозможно, самогубно и аморально говорить об отношениях с Россией исключительно в экономической плоскости», – считает Андрей Ильенко.

Политик отметил, что государство-агрессор, кроме военных действий, информационной, дипломатической войны, ведет еще и экономическую, напомнив про «газовые» войны, остановку украинских грузовиков на границах и прочее.

«Россия ведет эти войны на разных площадках против нашей страны давным-давно. Их стратегическая цель – не дать Украине существовать, фактически демонтировать украинскую государственность. Это цель, о которой Путин открыто говорит», – отметил гость программы.

Народный депутат отметил, что украинских гастарбайтеров в РФ гораздо больше, чем об этом говорит официальная статистика, а происходит так потому, что у себя на родине украинцы не могут найти работу с достойной заработной платой.

Андрей Ильенко отметил, что разрыв в размере зарплаты, к примеру, с соседней Польшей является колоссальным, и Польша сейчас делает все, чтобы украинцы туда ехали. В то же время в Украине следует думать над тем, чтобы возвращать заробитчан домой, отметил Андрей Ильенко. Однако, по его мнению, ситуация не изменится, пока в нашей стране будет существовать олигархическая система.

Как сообщалось ранее, Министерство инфраструктуры Украины разработало комплекс контрмер, в частности ограничения пассажирского сообщения с РФ, в ответ на действия РФ из-за препятствования судоходству в Азовском и Черном морях.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией.

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