Американские врачи будут проводить бесплатные осмотры закарпатцев

В течение следующей недели, с 17 по 21 сентября, в Закарпатской области будет работать международная медицинская миссия: американские и закарпатские медики будут проводить комплексное обследование жителей сел и городов региона.

Цель акции: приближение доступа населения к диагностике и выявлению туберкулеза, гепатитов, ВИЧ и других болезней, а также побуждения к своевременному прохождению медицинского осмотра, что позволит диагностировать болезни на ранних стадиях и эффективно их лечить.

Медицинский осмотр будет проводиться командой в составе: семейного врача, врача-педиатра, врача-дермовенеролога, врача-инфекциониста, врача-фтизиатра, врача-ассистента с проведением скринингового анкетирования на наличие симптомов туберкулеза. Все желающие смогут пройти диагностику быстрыми тестами на ВИЧ, вирусные гепатиты и инфекции, передаваемые половым путем. Также медиками будет осуществляться сбор мокроты для исследования на туберкулез.

Проведение медицинских осмотров и консультаций будет осуществляться по инициативе и участии команды американских врачей и волонтеров BMMI («Baptist Medical Missions International»), Благотворительной организации «Закарпатское благотворительное общество Сети ЛЖВ», Закарпатского областного центра профилактики и борьбы со Спидом и Закарпатского областного клинического территориально-медицинского объединения «Фтизиатрия», – сообщают в Закарпатском областном центре здоровья.

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