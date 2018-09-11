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вторник, 11 сентября, 2018, 16:48 Львов
Административная комиссия рассмотрела протоколы по нарушению охраны исторического наследия

Во время очередного заседания административной комиссии, созданной при исполнительном комитете ГОРСОВЕТА относительно правонарушений законодательства об охране исторического наследия, рассмотрели 19 протоколов о незаконных действиях на объектах культурного наследия Львова в центральной части города (установка пластиковых окон/дверей вместо деревянных). Из них 14 протоколов – это нарушения, совершенные физическими лицами, и 5 нарушений, которые совершили юридические лица.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

В частности, рассмотрели протоколы, составленные на физических лиц, которые проживают на пр. Свободы, 49, пр. Свободы, 24; ул. Витвера, 10; площадь Рынок, 29; ул. Киевская, 24. За делами по шести протоколах о нарушениях физических лиц, проживающих в доме на пр. Свободы 49, наложен штраф в размере 1700 грн., еще три дела перенесли через неделю.

За делами по двум протоколам о нарушении физических лиц, проживающих в доме на пр. Свободы, 24, наложен штраф 1700 грн, одно дело отложили на две недели.

Административная комиссия наложила штраф в размере 1700 гривен по делу по трем протоколам о нарушении физических лиц, проживающих в доме на ул. Витвера, 10, пл. Рынок, 29, Киевская, 24.

Также комиссия рассмотрела 5 протоколов о нарушении законодательства об охране исторического наследия юридическими лицами в домах по адресам: ул. Коперника, 42, пл. Рынок, 14, ул. Витовского, 35а, пл. Соборная, 7. Рассмотрение дел перенесено на 2 недели.

Комиссия рассмотрела 1 акт о незаконных действий юридического лица на объекте культурного наследия (перепланировка) на ул. Свенцицкого, 16 (Вилла Люсия). Комиссия рекомендовала наложить штраф в размере 170 тыс. грн.

В общем сегодня во время заседания комиссии было наложено 10 штрафов по 1700 грн и 1 штраф в размере 170 тыс. грн.

Напомним, 2 марта исполнительный комитет львовского ГОРСОВЕТА утвердил решение «О создании административной комиссии при исполнительном комитете ГОРСОВЕТА».
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2018-09-11 17:50 :35