Административная комиссия рассмотрела протоколы по нарушению охраны исторического наследия

Во время очередного заседания административной комиссии, созданной при исполнительном комитете ГОРСОВЕТА относительно правонарушений законодательства об охране исторического наследия, рассмотрели 19 протоколов о незаконных действиях на объектах культурного наследия Львова в центральной части города (установка пластиковых окон/дверей вместо деревянных). Из них 14 протоколов – это нарушения, совершенные физическими лицами, и 5 нарушений, которые совершили юридические лица.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

В частности, рассмотрели протоколы, составленные на физических лиц, которые проживают на пр. Свободы, 49, пр. Свободы, 24; ул. Витвера, 10; площадь Рынок, 29; ул. Киевская, 24. За делами по шести протоколах о нарушениях физических лиц, проживающих в доме на пр. Свободы 49, наложен штраф в размере 1700 грн., еще три дела перенесли через неделю.

За делами по двум протоколам о нарушении физических лиц, проживающих в доме на пр. Свободы, 24, наложен штраф 1700 грн, одно дело отложили на две недели.

Административная комиссия наложила штраф в размере 1700 гривен по делу по трем протоколам о нарушении физических лиц, проживающих в доме на ул. Витвера, 10, пл. Рынок, 29, Киевская, 24.

Также комиссия рассмотрела 5 протоколов о нарушении законодательства об охране исторического наследия юридическими лицами в домах по адресам: ул. Коперника, 42, пл. Рынок, 14, ул. Витовского, 35а, пл. Соборная, 7. Рассмотрение дел перенесено на 2 недели.

Комиссия рассмотрела 1 акт о незаконных действий юридического лица на объекте культурного наследия (перепланировка) на ул. Свенцицкого, 16 (Вилла Люсия). Комиссия рекомендовала наложить штраф в размере 170 тыс. грн.

В общем сегодня во время заседания комиссии было наложено 10 штрафов по 1700 грн и 1 штраф в размере 170 тыс. грн.

Напомним, 2 марта исполнительный комитет львовского ГОРСОВЕТА утвердил решение «О создании административной комиссии при исполнительном комитете ГОРСОВЕТА».

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