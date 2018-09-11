Административная комиссия рассмотрела протоколы по нарушению охраны исторического наследия

Во время очередного заседания административной комиссии, созданной при исполнительном комитете ГОРСОВЕТА относительно правонарушений законодательства об охране исторического наследия, рассмотрели 19 протоколов о незаконных действиях на объектах культурного наследия Львова в центральной части города (установка пластиковых окон/дверей вместо деревянных). Из них 14 протоколов – это нарушения, совершенные физическими лицами, и 5 нарушений, которые совершили юридические лица.
Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.
В частности, рассмотрели протоколы, составленные на физических лиц, которые проживают на пр. Свободы, 49, пр. Свободы, 24; ул. Витвера, 10; площадь Рынок, 29; ул. Киевская, 24. За делами по шести протоколах о нарушениях физических лиц, проживающих в доме на пр. Свободы 49, наложен штраф в размере 1700 грн., еще три дела перенесли через неделю.
За делами по двум протоколам о нарушении физических лиц, проживающих в доме на пр. Свободы, 24, наложен штраф 1700 грн, одно дело отложили на две недели.
Административная комиссия наложила штраф в размере 1700 гривен по делу по трем протоколам о нарушении физических лиц, проживающих в доме на ул. Витвера, 10, пл. Рынок, 29, Киевская, 24.
Также комиссия рассмотрела 5 протоколов о нарушении законодательства об охране исторического наследия юридическими лицами в домах по адресам: ул. Коперника, 42, пл. Рынок, 14, ул. Витовского, 35а, пл. Соборная, 7. Рассмотрение дел перенесено на 2 недели.
Комиссия рассмотрела 1 акт о незаконных действий юридического лица на объекте культурного наследия (перепланировка) на ул. Свенцицкого, 16 (Вилла Люсия). Комиссия рекомендовала наложить штраф в размере 170 тыс. грн.
В общем сегодня во время заседания комиссии было наложено 10 штрафов по 1700 грн и 1 штраф в размере 170 тыс. грн.
Напомним, 2 марта исполнительный комитет львовского ГОРСОВЕТА утвердил решение «О создании административной комиссии при исполнительном комитете ГОРСОВЕТА».