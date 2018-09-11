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вторник, 11 сентября, 2018, 15:07 Спорт
50 стадионов и 2500 мини-футбольных полей: в ФФУ взялись за развитие спортивной инфраструктуры

Федерация футбола Украины активно взялась за развитие спортивной инфраструктуры страны.

Об этом в своей колонке на сайте «Украинская правда» заявил футбольный тренер и председатель комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич.

«В ближайших планах – построить в Украине 50 полноразмерных стадионов и 2,5 тысячи мини-футбольных полей с искусственным покрытием. Футбольная площадка, которая появляется во дворе, является центром притяжения для молодежи, толчком к выбору здорового образа жизни, предпосылкой для объединения в клубы, рождения футбольной культуры, традиций», – написал в своем блоге на «Украинской правде» глава комитета национальных сборных ФФУ.

Маркевич отмечает, что против деятельности ФФУ ведется информационная война, целью которой, по мнению некоторых экспертов, является приостановление развития спорта в Украине.

«Следует понимать, что до 2014 года в Украине почти ничего не делалось для развития футбола. Я помню, как было раньше: площадок не было, а если и строились, то маленькие, нестандартные, низкого качества, которые и служили недолго. И я вижу, что есть сейчас», – пишет Мирон Маркевич.

Кроме того, по словам директора завода «ФФУ Продакшн» Андрея Бондаренко, «немецкая технология производства искусственного покрытия, выбранная заводом, является одной из лучших и является залогом долговременной эксплуатации поля».

Напомним, недавно начала свою работу детская футбольная академия ФФУ.
футболФФУМирон Маркевичдети
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2018-09-11 17:51 :21