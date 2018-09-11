live
Aнонси
Анонс програми DROZDOV
Анонс програми DROZDOV
11 сентября, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
11 сентября, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
11 сентября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 11 сентября, 2018, 16:23 Общество
42% украинцев поддерживает вступление в НАТО

С 2012 года доверие украинцев к альянсу возросло более чем втрое. Хотя в прошлом году составляло 47%. Прежде всего население видит в НАТО источник государственной безопасности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы», сообщает «Европейская правда».

По данным фонда 71% жителей западных и 52% центральных регионов поддерживают вступление в альянс. На востоке и юге поддержка вступления составила 32% и 20% соответственно.

В отчете указано, что если бы референдум по вступлению проводился в августе, явка составила бы 63% и большинство из них проголосовало бы «за». Главным аргументом на это, является то, что членство в НАТО даст гарантию безопасности Украины». Также, по мнению опрошенных, вступление позволит вернуть оккупированные территории и модернизировать войско.

Негативное отношение к членству вызвано опасениями, что НАТО втянут Украину в свои военные операции и убежденность в том, что Украина должна быть внеблоковой.
НАТОопросУкраинановости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-11 17:51 :01