42% украинцев поддерживает вступление в НАТО

С 2012 года доверие украинцев к альянсу возросло более чем втрое. Хотя в прошлом году составляло 47%. Прежде всего население видит в НАТО источник государственной безопасности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы», сообщает «Европейская правда».

По данным фонда 71% жителей западных и 52% центральных регионов поддерживают вступление в альянс. На востоке и юге поддержка вступления составила 32% и 20% соответственно.

В отчете указано, что если бы референдум по вступлению проводился в августе, явка составила бы 63% и большинство из них проголосовало бы «за». Главным аргументом на это, является то, что членство в НАТО даст гарантию безопасности Украины». Также, по мнению опрошенных, вступление позволит вернуть оккупированные территории и модернизировать войско.

Негативное отношение к членству вызвано опасениями, что НАТО втянут Украину в свои военные операции и убежденность в том, что Украина должна быть внеблоковой.

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