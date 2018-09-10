Звезды мирового бокса Льюис, Холифилд и Пакьяо посетят киевский турнир «Вместе с легендами»

2 октября в киевском Дворце спорта пройдет турнир по профессиональному боксу «Вместе с легендами», аналогов которого в Украине еще не было.

Организаторами боксерского вечера выступили украинские компании BoomBox Promotions и Sparta Boxing Promotions, которые обещают зрителям немало приятных сюрпризов, сообщает klitschko-brothers.com.

«За поединками в ринге будут наблюдать президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, легенды бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Мэнни Пакьяо, Назим Хамед, Эрик Моралес, Тони Бэллью и еще около 500 почетных гостей из 160-ти стран, которые станут участниками 56-го Конгресса WBC (пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября)», – отмечается в сообщении.

На киевский ринг выйдет 20-летний чемпион мира WBC среди юниоров Рамиль Гаджиев, который проведет бой за титул интернационального чемпиона WBC в суперсреднем весе (до 76,2 кг).

22-летний Карен Чухаджян, который запомнился украинским фанатам бокса по июньскому турниру во Дворце спорта, будет бороться за титул чемпиона мира WBC среди юниоров в полусреднем весе (до 66,7 кг). Непобежденный 21-летний Хасан Байсангуров проведет первую защиту титула интерконтинентального чемпиона WBA в среднем весе (до 72,6 кг).

Четвертым титульным поединком вечера станет бой Арама Фанияна за пояс интернационального чемпиона WBC в суперлегком весе.

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