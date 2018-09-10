Из-за выбросов «Крымского титана» 59 человек уже выехали на материковую часть Украины

В результате выброса химикатов на заводе «Крымский титан» в аннексированном Российской Федерацией (РФ) Крыму на материковую часть Украины выехали 59 человек.

Об этом сообщил начальник пресс-службы херсонского пограничного отряда Иван Шевцов, передает РБК-Украина.

Как отмечается, по состоянию на 8-ой час 10 сентября уже 59 граждан прошли на материковую часть Украины.

«Большинство из них заявили о намерении обратиться в херсонские учреждения здравоохранения в связи с ухудшением самочувствия. На данный момент контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» работают в ограниченном режиме (запускают только на материковую часть Украины), КПВВ «Чонгар» работает в штатном режиме», – отметил Шевцов.

Отмечается, что на протяжении последних двух суток загрязнений в воздухе украинские пограничники не наблюдали, ситуация остается стабильной.

Как сообщалось отметим, со вчерашнего дня «Крымский титан» прекратил свою работу.

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