Воинские части в этом районе не имеют фосфорных боеприпасов: в Пентагоне ответили на обвинения России

Российские военные заявили в воскресенье, что 2 американские самолеты F-15 нанесли удары по сирийской провинции Дейр-ад-Зор фосфорными боеприпасами. В Пентагоне опровергли эту информацию.

Об этом сообщает Reuters информирует Украинская правда.

«Воздушные удары были направлены на село Хаджин, последний опорный пункт Исламского Государства в Сирии, что привело к пожарам, но не было информации о жертвах, сказали российские военные», – цитирует Reuters сообщение российских информагентств «ТАСС» и «РИА Новости».

«Применение оружия с белым фосфором запрещены дополнительным протоколом Женевской конвенции 1949 года. Бомбы с этим веществом считаются оружием массового поражения», – заявили в РФ.

Представитель Пентагона сказал, что американские самолеты сбросили фосфорные бомбы.

«В настоящее время мы не получили сообщений о любом использовании белого фосфора», – подчеркнул командующий Шон Робертсон.

«Воинские части в этом районе даже не имеют фосфорных боеприпасов любого вида», – добавил он.

«Напряженность между США и Россией усилилась в последние дни, поскольку администрация Трампа рассматривает военные варианты, если Сирия проигнорирует предостережение Вашингтона от применения химического оружия в нападении на Идлиб, последнего крупного анклава повстанцев, которые противостоят сирийскому правительству», – говорится в статье Reuters.

Как сообщалось, российская и сирийская авиация возобновила интенсивные бомбардировки в провинциях Идлиб и Хама в воскресенье на фоне попыток Дамаска выжать сирийских повстанцев из их последнего оплота после того, как российско-иранско-турецкий саммит не смог договориться о перемирии.

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