Венгрию за нарушение демократии могут лишить голоса в Совете ЕС

В Европарламенте предлагают поддержать возбуждении против Венгрии процедуры с последующим лишением этой страны права голоса в Совете ЕС в связи с возможным грубым нарушением основополагающих демократических ценностей ЕС.

Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента относительно «предложения призвать Совет ЕС применить ст. 7 Договора о Евросоюзе в связи с наличием явного риска серьезного нарушения Венгрией основополагающих ценностей ЕС», сообщает Укринформ.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает применение к стране-члену санкций, включая лишение права голоса в Совете ЕС, за нарушение основополагающих для Сообщества демократических ценностей.

«Европарламент убежден, что существующий уровень коррупции, недостаточность прозрачности и подотчетности в отношении государственных финансов, а также ненадлежащее расходование и завышение стоимости финансовых программ наносящих ущерб финансовым ресурсам ЕС в Венгрии; считает, что это может составлять нарушение ценностей, определенных в ст. 2 Договора о ЕС, с предоставлением ордера на применение ст. 7 Договора о ЕС», – говорится в проекте резолюции.

В частности, в Европарламенте считают, что Будапешт имеет серьезные проблемы в отношении соблюдения демократических ценностей в таких сферах: функционирование конституционной и избирательной систем; независимость правосудия; коррупция и конфликт интересов; защита персональных данных; свобода слова; свобода высших образовательных учреждений; свобода религии; свобода объединений; право на равное обращение; права меньшинств, включая цыган и евреев; фундаментальные права мигрантов, искателей убежища и беженцев; социально-экономические права.

Дебаты относительно нарушения Венгрией демократических ценностей пройдут в Европарламенте во вторник, а голосование по резолюции в среду.

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