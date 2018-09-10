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понедельник, 10 сентября, 2018, 17:21 Мир
Вблизи украинской границы 17 медсестер объявили голодовку

В больнице им. отца Пио в Перемышле (Польша) уже неделю длится акция протеста медсестер. 17 человек голодают, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Об этом сообщает RMF FM.

Медсестры требуют увеличить заработную плату до 6000 злотых (прибл. 44 тыс. гривен), улучшения условий труда и повышения занятости.

Как отметила председатель профсоюза медсестер и акушерок больницы Эва Ригель, они отстаивают не только свои права, но и пациентов.

В больнице скоро на пенсию выйдет около 70% медсестер, а желающих занять их места просто нет.

Участники акции протеста выполняют все свои обязанности, но после работы остаются в больнице и спят на матрасах. Предварительные переговоры с руководством медучреждения были безрезультатными.
Польшаакция протестановости мира
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2018-09-10 19:48 :07