Вблизи границы Латвии заметили российский военный корабль

Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали неподалеку от границы российский военный корабль.

Об этом сообщается в Twitter национальных вооруженных сил, информирует «Европейская правда».

«9 сентября латвийские вооруженные силы зафиксировали в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 12 морских миль от государственной границы корабль поддержки «IRGIZ», принадлежащий ВМФ РФ», – говорится в сообщении.

LV ekskl. ekonom. zonā 12 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 09.09. identificēja Krievijas BS MP6 klases apgādes kuģi "IRGIZ" — NBS (@Latvijas_armija) 10 сентября 2018 г.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.