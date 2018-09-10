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понедельник, 10 сентября, 2018, 13:48 Мир
Вблизи границы Латвии заметили российский военный корабль

Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали неподалеку от границы российский военный корабль.

Об этом сообщается в Twitter национальных вооруженных сил, информирует «Европейская правда».

«9 сентября латвийские вооруженные силы зафиксировали в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 12 морских миль от государственной границы корабль поддержки «IRGIZ», принадлежащий ВМФ РФ», – говорится в сообщении.

 
РоссияЛатвиякораблиновости мира
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2018-09-10 15:39 :07