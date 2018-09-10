В Варшаве на совещании ОБСЕ пришли активисты в футболках с надписью #SaveOlegSentsov

На церемонию открытия двухнедельного совещания ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в человеческом измерении в Варшаве активисты надели белые футболки с надписью #SaveOlegSentsov.
Активисты стали в один ряд с президиумом, в котором сидят председатель Постоянного совета ОБСЕ, представитель Италии при ОБСЕ Алессандро Аццони, директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Ингеборг Сольрун Гисладоттир, члены национальных делегаций, передает «Укринформ».
Молчаливая акция вызвала интерес и одобрительную реакцию со стороны международных делегаций.
Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица написал в Twitter, что на официальном открытии ежегодного совещания по человеческому измерению ОБСЕ в Варшаве общественные активисты провели акцию за освобождение украинских политзаключенных в России.
Ежегодное совещание по человеческому измерению ОБСЕ в Варшаве началось. На официальном открытии состоялась акция общественных активистов за освобождение политзаключенных в России #SaveOlegSentsov #LetMyPeopleGo #FreeSentsov #HDIM2018 pic.twitter.com/tp6fRUksrH— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 10 сентября 2018 г.
Как сообщалось ранее, в Варшаве началось двухнедельное совещание ОБСЕ, где речь пойдет о выполнении обязательств государств – участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. Участие в совещании принимают около 1,5 тыс. представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров.
Целью конференции является пересмотр обязательств, которые взяли на себя правительства стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействию дискриминации. Кроме того, будет затронут вопрос свободы СМИ, прав мигрантов, преодоление расизма и ксенофобии.