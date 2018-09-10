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понедельник, 10 сентября, 2018, 18:30 Мир
В Варшаве на совещании ОБСЕ пришли активисты в футболках с надписью #SaveOlegSentsov

На церемонию открытия двухнедельного совещания ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в человеческом измерении в Варшаве активисты надели белые футболки с надписью #SaveOlegSentsov.

Активисты стали в один ряд с президиумом, в котором сидят председатель Постоянного совета ОБСЕ, представитель Италии при ОБСЕ Алессандро Аццони, директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Ингеборг Сольрун Гисладоттир, члены национальных делегаций, передает «Укринформ».

Молчаливая акция вызвала интерес и одобрительную реакцию со стороны международных делегаций.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица написал в Twitter, что на официальном открытии ежегодного совещания по человеческому измерению ОБСЕ в Варшаве общественные активисты провели акцию за освобождение украинских политзаключенных в России.

 

Как сообщалось ранее, в Варшаве началось двухнедельное совещание ОБСЕ, где речь пойдет о выполнении обязательств государств – участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. Участие в совещании принимают около 1,5 тыс. представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров.

Целью конференции является пересмотр обязательств, которые взяли на себя правительства стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействию дискриминации. Кроме того, будет затронут вопрос свободы СМИ, прав мигрантов, преодоление расизма и ксенофобии.
ОБСЕВаршаваОлег Сенцовновости мира
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2018-09-10 19:47 :40