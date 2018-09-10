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понедельник, 10 сентября, 2018, 21:41 Общество
В Украине за год покончили с жизнью 6500 человек

В 2017 году наложили на себя руки 6,5 тысячи украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

«В Украине в 2017 году самоубийство стало причиной смерти почти 6,5 тысячи человек», – говорится в сообщении.

Как отмечается, ежегодно более 800 тысяч человек заканчивают жизнь самоубийством. Во всем мире самоубийство входит в пятерку наиболее частых причин смерти среди молодежи 15-19 лет: от самоубийства погибает больше людей, чем во всех военных конфликтах вместе взятых.

За последние 45 лет количество самоубийств во всем мире увеличилась на 60%. Каждые 40 секунд на нашей планете кто-то накладывает на себя руки. В некоторых странах самоубийство является одной из трех основных причин смерти среди людей в возрасте 15-44 лет и второй по значимости причиной смерти среди молодых людей от 10 до 24 лет. Эти цифры не учитывают попытки самоубийств, которые происходят в 20 раз чаще, чем завершенные самоубийства.

Напомним, сегодня Всемирный день предотвращения самоубийств.
МЗсуицидновости Украины
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2018-09-10 23:40 :43