В США запустили систему сбора пластикового мусора в Тихом океане

Компания Ocean Cleanup запустила из Сан-Франциско свою первую тестовую систему сбора пластикового мусора в Тихом океане. После двухнедельных испытаний она отправится к Большому тихоокеанскому мусорному пятну.

Об этом сообщается на сайте проекта, пишет «Громадское».

Систему Ocean Cleanup, предложил изобретатель нидерландского происхождения Боян Слать. Это 600-метровая линия из гибких балок в форме латинской буквы U. Снизу к ней присоединена подводная сеть, которая погружена в воду на глубину 3 метра.

Система свободно движется в воде и, подобно искусственной береговой линии, собирает мусор в скопления, которые затем можно поднимать и вывозить судами сопровождения.

Предполагается, что Ocean Cleanup, который привлек 30 миллионов долларов благотворительного и краудфандингового финансирования, сможет собирать фрагменты пластика размером более пяти сантиметров.

Комплекс запустили в заливе Сан-Франциско и уже через три-пять дней, его доставят на точку испытаний в 250-350 морских милях от побережья.

После чего установку должны доставить к Большому тихоокеанскому мусорному пятну, где она начнет уборку. Пятна расположена в 1,2 тысячи морских миль от побережья, так что, по оценкам авторов проекта, транспортировка системы к ней, продлится две-три недели.

Установку опробуют в 250-350 морских милях от побережья Сан-Франциско. Фото: Ocean Cleanup

Всего компания планирует запустить 60 таких систем. Авторы идеи надеются убрать половину мусора в пятне за пять лет, а к 2040 году – до 90 процентов пятна.

Отмечается, что поскольку Большое тихоокеанское мусорное пятно находится в международных водах, для реализации проекта не нужна экологическая экспертиза. Впрочем стартап заказал такую экспертизу у независимых консультантов, которые сделали вывод, что единственным возможным последствием проекта для окружающей среды может быть то, что в собранный мусор попадут морские черепахи, которые могут проглотить пластик.

Весной 2018 года главный океанограф проекта Ocean Cleanup Лоран Лебретон и его коллеги опубликовали уточненные оценки количества пластика в Большом тихоокеанском мусорном пятне: по их данным, в мусорном пятне содержится примерно 80 тысяч тонн пластика, которые суммарно занимают площадь около 1,6 миллиона квадратных километров. Эта масса примерно в четыре раза больше максимальной из предыдущих оценок и в 16 раз больше величины, полученной в результате предыдущих измерений количества мусора, собранного в тральные сети.

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