В России заявили, что для убийства Захарченко СБУ наняла боевика ИГ

Российская ФСБ заявила, что задержала члена террористической организации «Исламское государство», который якобы по заданию СБУ готовил убийство одного из главарей так называемой ДНР.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По информации, 9 сентября на территории Смоленской области ФСБ РФ задержала Меджида Магомедова 1988 года рождения, который якобы является членом террористической организации «Исламское государство».

«Магомедов по заданию Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора» планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной ДНР», – заявили в российском ведомстве.

Задержанный якобы рассказал российским Фсбшникам, что украинские спецслужбы сотрудничают с боевиками «ИД», чтобы организовывать теракты в России и устранять главарей так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, по указанию Москвы смена власти в оккупированном Донецке произошла за считанные минуты, – Портников.

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