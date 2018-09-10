В России профсоюз СМИ заявил о задержании на акциях протестов 14 журналистов

Фото: EPA-EFE

Российский профсоюз журналистов и сотрудников СМИ заявили, что на протестных акциях против пенсионной реформы в различных городах РФ силовики задержали 14 журналистов, еще против трех применили силу.

Об этом говорится в сообщении профсоюза.

Больше всего задержаний и избиения журналистов зафиксировали в Санкт-Петербурге. Там насчитали шесть случаев нарушений прав сотрудников СМИ.

По сообщению издания «Росбалт», на протестах в Петербурге силовики дубинками ударили по голове фотокорреспондентку Александру Полукееву. У нее диагностировали сотрясение мозга.

Также в Питере еще один журналист Георгий Марков получил дубинкой по ребрам, а потом по голове каской, когда хотел снять момент задержания лидера «Либертарианской партии» Михаила Светова. А фотографа «Медиазоны» Давида Френкеля ударили по пальцам руки, в которой он держал камеру. Журналистку «Дождя» Марию Борзунову ударили по ребрам при освещении избиения протестующих в Москве.

В Министерстве внутренних дел России пообещали проверить обстоятельства задержаний журналистов.

В 38 городах России, 9 сентября, в день выборов во всех регионах федерации, задержали свыше 1018 людей, которые вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста. На протесты людей ранее созвал оппозиционер Алексей Навальный.

Главные требования митингов – отправить правительство в отставку, остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по этому вопросу общероссийский референдум. Звучали и лозунги об отставке президента Путина.

В РФ 9 сентября состоялись выборы губернаторов, мэров и депутатов. Именно поэтому оппозиция выбрала этот день для массовых митингов. В большинстве городов, где объявлялись акции, власть их не согласовала, поэтому они – «несанкционированные». В частности, так и не удалось согласовать акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге.

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